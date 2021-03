Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Hamburgs Bürgermeister Tschentscher: Der Herr der Spritzen 01:54 Hamburg, 22.03.21: Gelernt ist gelernt, schließlich hat er jahrelang als Laborarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gearbeitet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher weiß also, was er tut, als er den Sonntag im Impfzentrum der Stadt verbringt und bei der Vorbereitung der Impfdosen...