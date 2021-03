Chipmunk 🥕 Wer kann mir eine gute politische Leistung dieser Gurkentruppen seit der #Merkel -Wahl nennen? #COVIDー19… https://t.co/YkpRbqz51k vor 6 Minuten AzulReal_HH 🏡 Wir sehen, bis zum Abgang v. Merkel ist Deutschland in einem katastrophalerrn Zustand wie zu ihrer Übernahme v Rotg… https://t.co/yRfyVUwQpI vor 10 Minuten Thᥙᥒdᥱrgιrᥣ RT @hessenschau: #Coronavirus in Hessen: +++ Corona-Kabinett tagt: Welche neuen Regeln gelten in Hessen? +++ Radikaler Lockdown über Ostern… vor 11 Minuten hessenschau #Coronavirus in Hessen: +++ Corona-Kabinett tagt: Welche neuen Regeln gelten in Hessen? +++ Radikaler Lockdown über… https://t.co/og7PSNHZLG vor 13 Minuten Christy Kann niemand diese Politik beenden? Das ist nur noch irre! -> Radikaler Lockdown über Ostern – Darauf haben sich Me… https://t.co/3at6oitKvk vor 20 Minuten Dorfkind RT @Buchimpression: Das sind keine "Regeln", das ist staatliche Willkür. Von einer offenbar nicht zurechnungsfähigen, alten Frau und einer… vor 22 Minuten