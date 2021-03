Dieter Steffmann Deutsche Bahn: Frauen am Zug https://t.co/UKrqyMwKXE vor 3 Stunden herCAREER Deutsche Bahn: Frauen am Zug https://t.co/awLQTqzMX2 vor 4 Stunden PLAN W Vier Mitarbeiterinnen erklären ihre Jobs bei der Bahn. Die nennt sich jetzt "ArbeitgeberIN" und will deutlich mehr… https://t.co/ZF2SIIV4tB vor 5 Stunden neiro suzuki RT @SZ: Vier Frauen erklären ihre Jobs bei der @DeutscheBahn. Die nennt sich jetzt „ArbeitgeberIN“ und will deutlich mehr Bewerberinnen ein… vor 6 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Deutsche Bahn: Frauen am Zug » Vier Mitarbeiterinnen erklären ihre Jobs bei der Bahn. Die nennt sich jetzt "Arbe… https://t.co/dhNbzBU9uc vor 7 Stunden Jonas RT @SZ: Vier Frauen erklären ihre Jobs bei der @DeutscheBahn. Die nennt sich jetzt „ArbeitgeberIN“ und will deutlich mehr Bewerberinnen ein… vor 7 Stunden