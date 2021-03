Deutschland verschärft Lockdown über Ostern Von 1. April bis einschließlich 5. April, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben stark heruntergefahren werden. Der Lockdown wird insgesamt...

Radikaler Lockdown über Ostern – Darauf haben sich Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird bis zum 18. April verlängert. Über Ostern gelten so strenge Regeln, wie nie zuvor in der Corona-Krise....

