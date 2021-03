Quelle: DPA - vor 6 Minuten



Bauern protestieren in Berlin gegen strengere Vorschriften 00:53 Berlin, 23.03.21: Mehrere hundert Bauern haben am Dienstag in Berlin gegen Regierungspläne zum Insektenschutz protestiert. Mit ihren Traktoren zogen sie durch das Regierungsviertel und vor das Brandenburger Tor. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Februar zum Schutz von Insekten ein...