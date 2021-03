Quelle: DPA - vor 18 Stunden



Laschet verteidigt Länderkurs in der Corona-Pandemie 00:55 Berlin 29.03.2021: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat das Vorgehen der Länder in der Corona-Pandemie gegen die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel verteidigt. «Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen, und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht», sagte Laschet am...