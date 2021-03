Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Bibi & Julian Claßen: Zurück in Deutschland & direkt im Stress 01:14 Bibi und Julian Claßen sind zurück in Deutschland und natürlich ist auch der Stress direkt wieder Teil ihres Alltags. So mussten sie direkt nach dem Heimflug ihren Podcast aufnehmen, doch Bibi hatte dabei auch Zeit sich als DJane zu versuchen.