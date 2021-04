Martin Detering 🇪🇺🇩🇪🌐🤝🌍⚽️🍓🍻⛷🚴‍♂️ @RichterHedwig So ist es. Noch was sachliches dazu: https://t.co/HW6JiOtzLD vor 6 Tagen Rupert Wiederwald RT @Georg_Heil: Anfang der Woche waren in den USA 78% der Impfstoffvorräte verimpft, in D. waren es 73%. Die US-Logistik ist nicht der ents… vor 1 Woche Robert Deecke RT @hdambeck: Impfen wir wirklich zu langsam? https://t.co/hILvdimz9l vor 1 Woche Georg Heil Anfang der Woche waren in den USA 78% der Impfstoffvorräte verimpft, in D. waren es 73%. Die US-Logistik ist nicht… https://t.co/wn0vLH7Qpn vor 1 Woche Holger Dambeck Impfen wir wirklich zu langsam? https://t.co/hILvdimz9l vor 1 Woche BetaCodex auf Deutsch RT @BetaCodex_DE: Erinnert an die Simulationen bei Lean-Workshops, wo man Produktion von Bier oder Faltbooten simuliert. Alle tun ihr Best… vor 1 Woche