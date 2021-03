Gemeinsame EU-Agrarpolitik: Bund und Länder einigen sich auf Agrarreform Es geht um Hunderte Milliarden für die kommenden Jahre. Über die EU-Agrarrefrom wird in Deutschland wie in Brüssel heftig gestritten. In Deutschland gibt es...

abendblatt.de vor 15 Stunden - Top Auch berichtet bei • tagesschau.de