lilo start RT @berlinerzeitung: Wetter für Berlin: Am Sonnabend und Sonntag wird es nass, kalt und windig. Am Montag wird es wärmer - bis zu 18 Grad.… vor 4 Stunden Berliner Zeitung Wetter für Berlin: Am Sonnabend und Sonntag wird es nass, kalt und windig. Am Montag wird es wärmer - bis zu 18 Gra… https://t.co/jkOjR25Lip vor 4 Stunden