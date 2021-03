Rosa RT @FWWinterberg: Zwei weitere Schlepper eingetroffen https://t.co/vzJtWJbrsM via @zeitonline vor 17 Minuten Sebastian Weiermann RT @RND_de: Die Befreiungsversuche für den im #Suezkanal auf Grund gelaufenen Riesenfrachter #EverGiven werden verstärkt. Am Samstag gab es… vor 19 Minuten Franz W.Winterberg Zwei weitere Schlepper eingetroffen https://t.co/vzJtWJbrsM via @zeitonline vor 24 Minuten Ueberschriften `Ever Given`: Zwei weitere Schlepper eingetroffen https://t.co/VApLLHfg3d vor 1 Stunde Bert Walther Bergung: Hoffnung auf Anfang nächster Woche... https://t.co/givMRsLd8c vor 1 Stunde Carlo RT @RND_de: Die Befreiungsversuche für den im #Suezkanal auf Grund gelaufenen Riesenfrachter #EverGiven werden verstärkt. Am Samstag gab es… vor 2 Stunden