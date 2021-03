WELT Bei Daniel André Tande hat der Aufwachprozess begonnen https://t.co/7AD0BfYWNB https://t.co/V6wea8yXR4 vor 46 Minuten Sophie A. Laut dem norwegischen Mannschaftsarzt ist der Prozess, Daniel-André Tande aus dem Koma zu holen, gestern gestartet… https://t.co/FfBMLlf54U vor 1 Stunde andreasbriel RT @ZDFsport: Update vom norwegischen Skiverband zu Daniel Andre #Tande: Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein zeitaufw… vor 1 Stunde SRF Sport Nach seinem schlimmen Sturz in #Planica ist der Aufwachprozess bei Daniel Andre #Tande langsam eingeleitet worden.… https://t.co/7TS9D9Q68o vor 3 Stunden Jana😷🍀 🤙#HeadOfTheTable RReigns 🤙💙🇩🇪 RT @ZDFsport: Update vom norwegischen Skiverband zu Daniel Andre #Tande: Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein zeitaufw… vor 3 Stunden ZDF Sport Update vom norwegischen Skiverband zu Daniel Andre #Tande: Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ei… https://t.co/PyQZCpRQPW vor 3 Stunden