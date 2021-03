European House RT @DerMestermann: Ich bin es irgendwie nicht mehr gewöhnt, dass Dinge nach Plan laufen https://t.co/V2H1CmQef6 vor 1 Minute Iwona Laub RT @DerMestermann: Ich bin es irgendwie nicht mehr gewöhnt, dass Dinge nach Plan laufen https://t.co/V2H1CmQef6 vor 2 Minuten Marlhog RT @citoyenlady: #Suezkanal: Havariertes Containerschiff Ever Given seit den Morgenstunden wieder frei — RT DE https://t.co/h8GvkJfDqd Es… vor 26 Minuten @[email protected]_impera #silversqueeze RT @citoyenlady: #Suezkanal: Havariertes Containerschiff Ever Given seit den Morgenstunden wieder frei — RT DE https://t.co/h8GvkJfDqd Es… vor 34 Minuten Wolfgang Schmidt RT @DerMestermann: Ich bin es irgendwie nicht mehr gewöhnt, dass Dinge nach Plan laufen https://t.co/V2H1CmQef6 vor 35 Minuten Marius Mestermann Ich bin es irgendwie nicht mehr gewöhnt, dass Dinge nach Plan laufen https://t.co/V2H1CmQef6 vor 38 Minuten