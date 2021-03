Serendipity das nehmen wir ^^ Aber mal ernsthaft: welche Konsequenzen hätte es, wenn ein Ministerpräsident sich dann trotzdem… https://t.co/Vm1TnzisUG vor 1 Minute Daniel H. RT @jwildeboer: Die Frage die sich mir stellt ist: Warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Ein Jahr verschenkt. Dabei ist es ganz ei… vor 5 Minuten Marcus Roscher 🇩🇪🇪🇸🇪🇺😷💉 @CorneliusRoemer @Markus_Soeder @ArminLaschet Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, das zu machen, was notwend… https://t.co/rpbVhTMtNP vor 11 Minuten Jan 😷 Wildeboer Die Frage die sich mir stellt ist: Warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Ein Jahr verschenkt. Dabei ist es… https://t.co/WcwZolLldd vor 18 Minuten Aletheia RT @derspiegel: Angela #Merkel hat den Ländern mit einem härteren Kurs gedroht. Doch welche Möglichkeiten hätte die Kanzlerin, um im Lockdo… vor 20 Minuten Deutschland Germany Coronavirus: Wie Angela Merkel ohne die Länder ihre Corona-Politik verschärfen könnte https://t.co/TpAsKxczj3 https://t.co/A7Np44CfF9 vor 22 Minuten