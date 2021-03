Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Nach Kritik: Erneuter Corona-Gipfel am Mittwoch 00:39 Berlin, 24.03.21: Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Am Mittwoch um 11.00 Uhr werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben....