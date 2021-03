29.03.2021 ( vor 9 Stunden )



In der größten Kabinettsumbildung seit seiner Machtübernahme im Januar 2019 tauscht Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sechs Minister aus. Bei den meisten Ministern kommt der Wechsel überraschend. Nur in einem Fall sieht das anders aus.