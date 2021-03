30.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Markus Söder fordert einen einheitlichen Pandemieplan und eine Testpflicht in Schulen. Den Streit zwischen Markus Söder fordert einen einheitlichen Pandemieplan und eine Testpflicht in Schulen. Den Streit zwischen Kanzlerin Merkel und CDU-Chef Laschet hält Bayerns Ministerpräsident für unangemessen. In ihm nimmt er aber eine klare Position ein. 👓 Vollständige Meldung