31.03.2021 ( vor 6 Tagen )



Die Infrastruktur in den USA ist in marodem Zustand. Präsident Biden will nun eine astronomische Summe in die Hand nehmen, um das Problem anzugehen. Doch das wird nicht einfach. Von Katrin Brand.