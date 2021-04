01.04.2021 ( vor 2 Tagen )



Wer in den Wer in den Mallorca -Urlaub fliegt und dort positiv getestet wird, muss vor Ort in Quarantäne. Das heißt: kein Strand und keinen Rückflug. Mindestens zwei Deutsche betrifft das schon. Die Krankenkassen weisen darauf hin, dass sie keine Kosten übernehmen. 👓 Vollständige Meldung