In Deutschland verläuft der Kampf gegen Corona "in den Bahnen des Rechts", meint der Präsident der Bundesverfassungsgerichts, Harbarth. Er äußerte sich auch zur Frage, ab wann Geimpfte ihre Rechte zurückbekommen.