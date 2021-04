report-K 1. Bundesliga: Leipzig unterliegt Bayern München bei Gipfeltreffen https://t.co/UwZldYDjh6 vor 9 Minuten Lars Okker RT @FAZ_Sport: Die Bayern siegen auch ohne den verletzten Torjäger #Lewandowski. Das Topspiel in Leipzig entscheidet ein Tor: Müller legt a… vor 34 Minuten 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Bundesliga - Dortmund verliert, Bayern München gewinnt » In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse: m… https://t.co/yWv9Nhlny2 vor 38 Minuten ZDF Sport Leon #Goretzka im @ZDFsportstudio-Interview über das 1:0 der #Bayern in #Leipzig, die jüngste Niederlage der Nation… https://t.co/31J5ikcNg8 vor 41 Minuten Christian Brey Obwohl RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München über weite Strecken die aktivere und bessere M… https://t.co/D36Hul7VxN vor 59 Minuten ran "Was für die Liga gut genug ist, könnte für PSG zu wenig sein" - teilt Ihr die Bedenken unseres Redakteurs? 🤔⚽️… https://t.co/JcRLTlYY3s vor 1 Stunde