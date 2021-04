Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock - Tabellenerster gegen Tabellenzweiten. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt in der Tabelle. Beide Mannschaften wollen...

Wie in jedem anderen Spiel wird es auch für Dynamo Dresden am Sonntag gegen Hansa Rostock zunächst um drei Punkte gehen. Doch für Tim Knipping steht dann doch...

FC Ingolstadt: Dreikampf um den Aufstieg Dynamo Dresden, Hansa Rostock und der FC Ingolstadt haben sich vom Rest abgesetzt. Wie Tomas Oral den Endspurt angehen will und was er vom Spiel der Schanzer in...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Sport