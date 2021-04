05.04.2021 ( vor 3 Tagen )



Am helllichten Tag verlässt eine 16-Jährige in Celle das Haus - wohl nur für kurz, denn sie nimmt nichts mit. Die Polizei vermutet mittlerweile das Schlimmste und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Am helllichten Tag verlässt eine 16-Jährige in Celle das Haus - wohl nur für kurz, denn sie nimmt nichts mit. Die Polizei vermutet mittlerweile das Schlimmste und bittet die Bevölkerung um Hilfe. 👓 Vollständige Meldung