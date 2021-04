07.04.2021 ( vor 1 Stunde )



Beim Impfen geht es in den USA weiter mit riesigen Schritten. US-Präsident Biden hat gute Nachrichten für die US-Amerikaner, mahnt aber zugleich Vorsicht und Geduld in der Pandemie an. In Kalifornien denkt man schon an die Zeit danach. Beim Impfen geht es in den USA weiter mit riesigen Schritten. US-Präsident Biden hat gute Nachrichten für die US-Amerikaner, mahnt aber zugleich Vorsicht und Geduld in der Pandemie an. In Kalifornien denkt man schon an die Zeit danach. 👓 Vollständige Meldung