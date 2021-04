08.04.2021 ( vor 2 Stunden )



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisiert CDU-Chef Laschet für dessen Kurs in der Corona-Pandemie. Man müsse sich an das halten, was auf dem letzten Bund-Länder-Gipfel beschlossen wurde. Zu möglichen Freiheiten für Geimpfte hat er eine klare Meinung.