Lieferungen der Corona-Tests an Schulen verzögern sich Wenige Tage vor dem Ende der Osterferien verzögert sich die Auslieferung der Corona-Selbsttests an die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Der Beginn der...

t-online.de vor 1 Tag - Politik





Corona-Test-Lieferungen an Schulen in NRW verzögern sich Die Auslieferungen der Corona-Selbsttests an die Schulen in Nordrhein-Westfalen verzögern sich. Der Beginn der Lieferungen verschiebt sich nun auf Donnerstag...

t-online.de vor 1 Tag - Politik