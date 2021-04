Einige Städte hätten kaum noch freie Intensivbetten, warnt der Leiter des Divi-Intensivregisters. Die Charité in Berlin kündigte an, planbare Eingriffe...

Dritte Welle in Deutschland - Drosten warnt vor Lage auf Intensivstationen: "Dies ist ein Notruf" Deutschland rollt in die dritte Welle: Die Zahl der belegten Intensivbetten in Deutschland steigt rapide an. Die Bundesregierung diskutiert zwar über mögliche...

Focus Online vor 8 Stunden - Gesundheit