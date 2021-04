Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 30. März 00:49 DEUTSCHLAND Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 135,2 9549 Neuinfektionen und 180 Todesfälle binnen 24 Stunden Das meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI Die Zahlen aus Baden-Württemberg fehlten am Dienstagmorgen noch Vor genau einer Woche: 7485 Infektionen und 250 neue Todesfälle...