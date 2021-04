09.04.2021 ( vor 16 Stunden )



Er galt als einer der einflussreichsten US-Rapper. Mit Hits wie „Party up" und „Get at me dog" wurde DMX in den neunziger Jahren weltberühmt. Jetzt ist die Rap-Legende im Alter von nur 50 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.