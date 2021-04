10.04.2021 ( vor 10 Stunden )



geht mit dem 19 Jahre alten Marton Dardai, aber ohne Ex-Fußball-Weltmeister Sami Khedira in die Bundesliga-Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky)... Hertha BSC geht mit dem 19 Jahre alten Marton Dardai, aber ohne Ex-Fußball-Weltmeister Sami Khedira in die Bundesliga-Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky)... 👓 Vollständige Meldung