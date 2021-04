Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Ringen um die K-Frage in der Union 01:06 Wird am 11. April die K-Frage in der Union entschieden? Die beide möglichen Kanzlerkandidaten der Union, CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder, sind zur Spitzenklausur der Unionsfraktion im Bundestag am 11. April eingeladen. Auch Kanzlerin Angela Merkel ist laut einem Bericht...