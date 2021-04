Der US-Präsident will ein Gipfeltreffen mit dem Herrscher aus dem Kreml, unter anderem wegen der Ukraine-Krise. Ob, wann und wo es dazu kommt? Ungewiss. Zudem...

Russland lässt Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. In den Nato-Staaten wächst die Sorge, dass der Konflikt erneut eskalieren könnte.

Nach dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sichern die Nato und die USA dem osteuropäischen Land ihre Unterstützung zu. Gleichzeitig...

Biden schlägt Putin Gipfeltreffen vor In einem Telefonat hat US-Präsident Joe Biden Kremlchef Wladimir Putin ein Treffen in einem Drittstaat vorgeschlagen. Hintergrund sind die Spannungen an der...

