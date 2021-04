joKotten Web&Service Paris – Titelverteidiger FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain geschei… https://t.co/Tw4f5yiL4k vor 42 Minuten 💖⚡ Étërnity_X 🐯💤 RT @derspiegel: Er tänzelte an David Alaba vorbei, entwischte Jérôme Boateng: Bayerns Mannschaft hatte immense Mühe mit PSG-Star Neymar. Nu… vor 1 Stunde EveryWebLive © FC Bayern scheitert im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain trotz Rückspielerfolg - Eurosport DE https://t.co/4pZ6zD52YY vor 3 Stunden Goalshakers.com PSG v Bayern München Live Commentary & Result, 13/04/2021, UEFA Champions League #Sports https://t.co/QmtqgChYDj vor 3 Stunden Eßlinger Zeitung Hansi Flick hat in einem langen Monolog unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus des FC Bayern München in der Champion… https://t.co/NAvOPgmsQc vor 4 Stunden