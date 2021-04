Homer RT @Peter_Ahrens: Fuchs rettet den Fußball. Und die Berichterstattung gleich mit. https://t.co/ayymOryrQl @MarcoFuchs74 vor 9 Minuten Marco Fuchs Was fasziniert uns am Sport, wie schauen, wie beschreiben wir ihn? Das Duell zwischen dem FC Bayern und PSG hat die… https://t.co/a0ALB9B6sQ vor 17 Minuten Marvin Rishi Krishan RT @Peter_Ahrens: Fuchs rettet den Fußball. Und die Berichterstattung gleich mit. https://t.co/ayymOryrQl @MarcoFuchs74 vor 17 Minuten FCBayern Sepp RT @fcb_topnews Bayern-Drama in Paris: CL-Traum geplatzt - Matthäus will Flick-Zukunft kennen… https://t.co/Doa2xkOvkk vor 19 Minuten Andreas Grunewald RT @BILD: NACH DEM AUS IN DER CHAMPIONS LEAGUE - Bayern mit Katerstimmung zurück in München https://t.co/gshPr3kNBv vor 21 Minuten SPIEGEL Sport RT @LukasRilke: Trotz Pandemie und leerer Stadien: Das atemberaubende Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und PSG hat die Faszination… vor 23 Minuten