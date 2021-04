14.04.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Lage in der Ostukraine verschärft sich. Die USA stehen in dem Konflikt gegen Russland – und die EU irgendwo dazwischen. Aber ein zentraler Player wird oft übersehen: die Türkei. Präsident Erdogan unterstützt Kiew, auch militärisch. Damit verfolgt er ein strategisches Ziel.