Cityreport24 FOCUS 16/2021 - Deutsche bewerten Verhalten von Markus Söder in der K-Frage positiver als das von Armin Laschet… https://t.co/q1J08WjBcm vor 35 Minuten Tim Nolte RT @ben_brechtken: Ich stelle mir vor, wie Armin Laschet und Markus Söder seit Tagen in einem Raum sitzen und Nein/Doch" sagen. vor 2 Stunden derherrgott (echt) #Gottnacht, Ihr Aufrechten und Guten, seid einfach lieb zueinander und zieht Streichhölzer, ob Armin "Fähnchen" Las… https://t.co/OvCo4iS0Yy vor 2 Stunden nils Nach exklusiven Informationen geht es auf dem Discordserver des CDU-Präsidiums gerade heiß her. Armin Laschet und M… https://t.co/2AUdzAQkkU vor 2 Stunden NerdsWire. Berlin - Mehrere Mitglieder der CDU-Führung haben Parteichef Armin Laschet in der Präsidiumssitzung am vergangenen… https://t.co/bNQ9Q1B6uU vor 2 Stunden yu-kin RT @ZDFheute: Bis Ende der Woche wollten sie sich untereinander einigen, wer ins Rennen um die Kanzlerschaft geht - das hatten Armin Lasche… vor 2 Stunden