#HauptstadtStudio aka Demic RT @CarloMasala1: Das weiß Putin und das macht eine Abschreckung für den Westen so schwer. Darum setzen Nato und EU auf Diplomatie. Lesens… vor 8 Minuten Corinna RT @welt: Das letzte Duell zwischen Merkel und Putin https://t.co/QpOd2FqvP5 https://t.co/qBCeWVS8EX vor 35 Minuten Thorsten Jungholt RT @CarloMasala1: Das weiß Putin und das macht eine Abschreckung für den Westen so schwer. Darum setzen Nato und EU auf Diplomatie. Lesens… vor 4 Stunden Schoresch Davoodi RT @CarloMasala1: Das weiß Putin und das macht eine Abschreckung für den Westen so schwer. Darum setzen Nato und EU auf Diplomatie. Lesens… vor 4 Stunden The_Rock RT @welt: Das letzte Duell zwischen Merkel und Putin https://t.co/QpOd2FqvP5 https://t.co/qBCeWVS8EX vor 4 Stunden Carlo "Realism, Gedankenfetzen, and Rants" Masala Das weiß Putin und das macht eine Abschreckung für den Westen so schwer. Darum setzen Nato und EU auf Diplomatie.… https://t.co/QMN1pxZxHv vor 5 Stunden