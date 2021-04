18.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Tschechien sieht es als erwiesen an, dass der russische Geheimdienst hinter mehreren Explosionen in einem Munitionsdepot steckt. Zwei der Verdächtigen sollen auch in einen Anschlag in Großbritannien verwickelt gewesen sein. Von Tschechien sieht es als erwiesen an, dass der russische Geheimdienst hinter mehreren Explosionen in einem Munitionsdepot steckt. Zwei der Verdächtigen sollen auch in einen Anschlag in Großbritannien verwickelt gewesen sein. Von Peter Lange. 👓 Vollständige Meldung