Machtkampf beim FC Bayern: Flick oder Salihamidzic – Zu wem halten die Stars? Der FC Bayern ist raus aus der Champions League. Hansi Flick fehlen damit die sportlichen Argumente im Dauerzwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic....

t-online.de vor 2 Tagen - Sport





FC Bayern München: Was im Sommer beim Klub passieren muss Die angespannte Stimmung zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic ist kein Einzelfall. Sie ist das Symptom einer Denkweise in München, die auch in Zukunft...

t-online.de vor 4 Tagen - Sport