In Eckernförde und an der Schlei in Schleswig-Holstein ist ab heute Tourismus wieder möglich - unter strengen Bedingungen. Corona-Tests sind vor und während des Urlaubs Pflicht. Und das Projekt kann jederzeit beendet werden.