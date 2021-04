GoldFinch & Co. RT @derspiegel: Die Dominanz von Mercedes in der Formel 1 ist vorbei. Das liegt auch an Valtteri Bottas, der derzeit viel zu langsam ist. D… vor 2 Stunden DER SPIEGEL Die Dominanz von Mercedes in der Formel 1 ist vorbei. Das liegt auch an Valtteri Bottas, der derzeit viel zu langsa… https://t.co/lbisMWDP7X vor 2 Stunden