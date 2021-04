Quelle: DPA - EMEA - vor 5 Tagen



NRW: Nächtliche Ausgangssperre wegen hoher Inzidenz in Hagen 00:47 Nordrhein-Westfalen Nächtliche Ausgangssperre in Hagen, wegen hoher Corona-Neuinfektionsrate Bei Kontrollen des Ordnungsamt wurden kaum Verstöße festgestellt Ausgangssperre gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr Neuinfektionsrate klettert indes in Nordrhein-Westfalen weiter nach oben Nur fünf Kommunen...