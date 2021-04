Boris Petschulat Habe die absolute Mindermeinung. Und fühle mich wohl damit. #SuperLeague here we go. Für oder gegen die Super Leagu… https://t.co/Zh5y0NLzQg vor 11 Sekunden Burgi RT @ChaledNahar: Infantino: "Lassen sie mich deutlich sein: (...). FIFA missbilligt die Super League. Sie ist ein Closed Shop. Eine Abspalt… vor 13 Sekunden carlos walross @CeloundAbdi @_cirox haha stimmt das spielt safe auch eine rolle. ihr habt analytisches köpfchen für business also… https://t.co/eOtmR4japp vor 23 Sekunden KF Shkodra @FCBayern Ehre die Bayern, die nicht an der Super League teilnehmen werden. Es lebe der Fußball, der echte! 👊🏻 KF Shkodra 🇦🇱 vor 37 Sekunden marc @mountcosar wie langweilig ohne super league vor 48 Sekunden Mo RT @scfreiburg: Unser Kapitän Christian #Günter hat eine klare Meinung zu den Plänen der sogenannten Super League 👇 ___ #SCF https://t.co/C… vor 49 Sekunden