„Für den beklagenswerten Zustand der Union sind Laschet und Merkel verantwortlich“

21.04.2021 ( vor 5 Tagen )

Nach einem tagelangen Streit hat sich Armin Laschet gegen Markus Söder durchgesetzt. Doch der CDU-Chef gehe angeschlagen in den Wahlkampf, so der Tenor in den Medien. Wie die Presse die Kanzlerkandidatur von Laschet sieht.