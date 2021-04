21.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Die neue Staffel der Reality-Show „Promis unter Palmen“ wird von Sat.1 nicht weiter ausgestrahlt. Am Dienstag war bekannt geworden, dass der 45 Jahre alte Schauspieler Die neue Staffel der Reality-Show „Promis unter Palmen“ wird von Sat.1 nicht weiter ausgestrahlt. Am Dienstag war bekannt geworden, dass der 45 Jahre alte Schauspieler Willi Herren gestorben ist. Der Sender will einen würdigen Abschluss finden. 👓 Vollständige Meldung