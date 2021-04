Bundesrat debattiert neues Infektionsschutzgesetz Testen und Öffnen – das Modellprojekt in Tübingen ist wohl bald beendet, wenn das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt. Heute berät der Bundesrat...

Welt Online vor 3 Stunden - Top





Jetzt wird es heiss im Europa-Poker: Bundesrat plant für Montag eine Krisensitzung zum Rahmenvertrag Welcher Bundesrat soll den Rahmenvertrag in Brüssel retten? Und mit welchem Mandat? Der Bundesrat will diese Fragen am Montag an einer Krisensitzung klären.

Basler Zeitung vor 1 Woche - Top