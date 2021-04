22.04.2021 ( vor 3 Stunden )

Die USA warnen: Mit Nord Stream 2 wird sich Europa in jahrzehntelange politische Abhängigkeit von Russland begeben. Merkel sieht das Pipeline-Projekt rein ökonomisch, aber in ihrer Koalition werden die Zweifel lauter. Wie will man dem zunehmend aggressiven Kreml Paroli bieten?