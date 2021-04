🌸𝓐𝓷𝓷𝓮 🌸 RT @derspiegel: Hits wie »Bye Bye Baby« sorgten in den Siebzigern für »Rollermania«: Für ein paar Jahre zählten die Bay City Rollers zu den… vor 4 Stunden Törtchenkönig 🍰 RT @derspiegel: Hits wie »Bye Bye Baby« sorgten in den Siebzigern für »Rollermania«: Für ein paar Jahre zählten die Bay City Rollers zu den… vor 8 Stunden タマ RT @derspiegel: Hits wie »Bye Bye Baby« sorgten in den Siebzigern für »Rollermania«: Für ein paar Jahre zählten die Bay City Rollers zu den… vor 8 Stunden DER SPIEGEL Hits wie »Bye Bye Baby« sorgten in den Siebzigern für »Rollermania«: Für ein paar Jahre zählten die Bay City Roller… https://t.co/VuZt5c14fT vor 9 Stunden