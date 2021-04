SPD-Vorsitzende will Wohnungsbau zur "Chefinnensache" machen Die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey will den Wohnungsneubau in der Hauptstadt zur "Chefinnensache" machen. Es sei ganz klar, dass es ohne...

t-online.de vor 3 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost