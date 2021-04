24.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Der Streit um satirische Videos zur Corona-Politik sorgt auch innerhalb der Filmbranche für Ärger. Der Präsident der Deutschen Filmakademie will nun die Wogen glätten – fragt sich aber selbst, was „das Konstruktive dieser Aktion" gewesen sei. 👓 Vollständige Meldung